Simulacros de Protección Civil realizados en San Juan de Sabinas y Nueva Rosita

SABINAS, COAH.- Ayer viernes 19 de septiembre, se llevaron a cabo cinco simulacros simultáneos en diferentes instituciones de salud, educativas y comercios locales en San Juan de Sabinas y Nueva Rosita, como parte del Día Nacional de Protección Civil y en conmemoración de los sismos que sacudieron la ciudad de México en 1985. Los eventos fueron coordinados por la Secretaría de Protección Civil en colaboración con autoridades locales.

Los simulacros se realizaron a las 12 del mediodía en lugares como el Seguro Social clínica 24, el centro de salud hospital general y mercado Soriana. En cada uno de estos sitios, se puso en práctica el plan de emergencia y respuesta ante posibles situaciones de riesgo, con la participación de brigadistas y derechohabientes.

El objetivo de estos simulacros es reforzar la cultura de prevención y mejorar las capacidades de respuesta tanto de los ciudadanos como de las autoridades municipales. Federico Méndez Pacheco, coordinador de Protección Civil, destacó la importancia de estos ejercicios para preparar a la población ante posibles desastres naturales o emergencias.

Las instituciones participantes recibieron constancias por su participación en los simulacros, que serán registradas en una plataforma nacional. Esto les permitirá demostrar su cumplimiento con la Ley de Protección Civil en México.

Con estos simulacros, se busca fomentar una cultura de prevención y preparación en la comunidad, para actuar de manera rápida y organizada en caso de emergencias.