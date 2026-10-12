Carlos Villarreal Pérez lidera graduación de mujeres en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó la graduación de mujeres que concluyeron cursos de capacitación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), orientados al desarrollo de habilidades y al impulso del emprendimiento.

El edil destacó que estos programas forman parte de una política pública del gobernador de Coahuila, implementada a través del ICATEC y la Secretaría del Trabajo, a la que el municipio se suma mediante iniciativas como Mujeres al Siguiente Nivel.

Explicó que, a través de las instructoras certificadas por el ICATEC y las dependencias del DIF en los distintos Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), también se ofrecen cursos para que las mujeres adquieran conocimientos y desarrollen habilidades.

Precisó que la certificación oficial del ICATEC corresponde a los cursos impartidos por el instituto, mientras que otras capacitaciones cuentan con el respaldo de las instructoras que las imparten y se preparan cada año.

Villarreal Pérez señaló que el gobierno municipal también apoya con materiales para facilitar el aprendizaje y permitir que las participantes aprovechen su tiempo en actividades que contribuyan a su desarrollo personal y económico.

Aunque los cursos están dirigidos principalmente a las mujeres, aclaró que no están restringidos a los hombres.

Como ejemplo de los resultados de estas capacitaciones, mencionó el caso de una emprendedora del sector Obreras, quien comenzó con un curso de uñas de acrílico y posteriormente tomó capacitaciones de repostería y pastelería.

Debido al compromiso del grupo, sus integrantes accedieron a una capacitación más especializada con la Secretaría del Trabajo, que en su momento les otorgó apoyo para establecer una cooperativa y equipar un espacio de trabajo.

Actualmente, cuenta con una pastelería instalada en su hogar, mientras otras mujeres de la colonia han continuado preparándose para fortalecer sus habilidades.

El alcalde destacó que estas capacitaciones permiten a las participantes emprender un negocio o aplicar lo aprendido para ahorrar en los gastos del hogar.

Añadió que el objetivo es impulsar el desarrollo de las mujeres, fortalecer sus capacidades y brindarles herramientas que puedan aprovechar tanto en el ámbito personal como en el económico.