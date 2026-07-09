Múzquiz recibe el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad de los Negros Mascogos recibió la tarjeta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAIS PIAM), como parte de las acciones del Gobierno de México para fortalecer el bienestar y desarrollo de las comunidades originarias.

Durante la entrega, se informó que, mediante este fondo la comunidad contará con una inversión federal superior a los 300 mil pesos, recursos que serán administrados directamente por sus integrantes para atender las necesidades prioritarias.

Explicó que el objetivo de este programa es que los propios pueblos y comunidades determinen las obras y acciones que requieren para mejorar sus condiciones de vida, fortaleciendo su participación en la aplicación de los recursos públicos.

A través del FAIS PIAM podrán desarrollarse proyectos de infraestructura social, entre ellos obras de agua potable, drenaje, electrificación, rehabilitación de espacios comunitarios, caminos y otras acciones que contribuyan al bienestar de las familias.

Se dio a conocer que, esta estrategia forma parte de las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la justicia social y reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Con la entrega de estos recursos, el Gobierno de México busca garantizar que la inversión llegue de manera directa a las comunidades, permitiendo que sean sus habitantes quienes definan las prioridades para impulsar su propio desarrollo.