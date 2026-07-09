Múzquiz recibe el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
La comunidad de los Negros Mascogos gestionará más de 300 mil pesos para su desarrollo.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad de los Negros Mascogos recibió la tarjeta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAIS PIAM), como parte de las acciones del Gobierno de México para fortalecer el bienestar y desarrollo de las comunidades originarias.
Durante la entrega, se informó que, mediante este fondo la comunidad contará con una inversión federal superior a los 300 mil pesos, recursos que serán administrados directamente por sus integrantes para atender las necesidades prioritarias.
Explicó que el objetivo de este programa es que los propios pueblos y comunidades determinen las obras y acciones que requieren para mejorar sus condiciones de vida, fortaleciendo su participación en la aplicación de los recursos públicos.
A través del FAIS PIAM podrán desarrollarse proyectos de infraestructura social, entre ellos obras de agua potable, drenaje, electrificación, rehabilitación de espacios comunitarios, caminos y otras acciones que contribuyan al bienestar de las familias.
Se dio a conocer que, esta estrategia forma parte de las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la justicia social y reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con la entrega de estos recursos, el Gobierno de México busca garantizar que la inversión llegue de manera directa a las comunidades, permitiendo que sean sus habitantes quienes definan las prioridades para impulsar su propio desarrollo.