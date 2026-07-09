Múzquiz celebra el Día del Minero 2026: Laura Patricia Jiménez invita a la comunidad

VILLA DE PALAÚ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, invitó a la población a participar en la celebración del Día del Minero 2026, con un evento familiar que se llevará a cabo el sábado 11 de julio en esta Villa.

La celebración del Día del Minero 2026 se llevará a cabo en la Plaza Principal de Múzquiz.

La celebración tendrá lugar a las 20:00 horas en la Plaza Principal, donde las autoridades municipales rendirán homenaje a las y los mineros por su esfuerzo, dedicación y aportación al desarrollo de la Región Carbonífera.

Yessy López y su Grupo amenizarán el evento con música en vivo para toda la familia.

Como parte del programa, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo con la presentación estelar de Yessy López y su Grupo, en un ambiente de convivencia para las familias.

El Gobierno Municipal busca reconocer la importancia de la actividad minera en la región.

El Gobierno Municipal destacó que este festejo busca reconocer la historia y el orgullo que representa la actividad minera para Múzquiz y sus comunidades.

Asimismo, reiteró la invitación a la ciudadanía para asistir y participar en esta celebración dedicada a quienes, con su trabajo, han contribuido al crecimiento de la región.