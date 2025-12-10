Caravana del Sorteo de la CANACO recorre Monclova para impulsar el comercio

La tradicional caravana del Sorteo de la CANACO recorrió este martes las principales avenidas de Monclova para promocionar a los negocios que participan en la edición número 22 del Gran Sorteo del Comercio, cuya bolsa incluye como premio principal un automóvil último modelo.

Ramón de la Cruz, organizador del evento, informó que el entusiasmo entre los comercios ha sido clave para mantener vivo este sorteo, con el que se busca impulsar el consumo en el comercio local. "Ahorita estamos con la caravana que realizamos por Monclova, parte dar a conocer a los negocios que están participando en el sorteo, para ver que Monclova está activo, que hay movimiento, que la gente quiere participar, invertir y que quiere mayores ventas", así lo indicó.

De acuerdo con el coordinador, este año la CANACO puso en circulación 450 mil boletos, de los cuales 448 mil ya fueron colocados, por lo que únicamente quedan 2 mil disponibles entre la población. Recordó que el sorteo se realizará en el próximo 07 de enero, con la rifa de un automóvil Aveo 2025 y 20 premios más, para reconocer a los clientes, así como impulsar la economía a nivel local.

Ramón de la Cruz mencionó que a pesar de la situación económica que se vive en la región Centro, que ha disminuido las ventas en comparación del año pasado, con un aumento de tan sólo un 20 o 30 por ciento, dijo que se mantiene el movimiento dentro de los comercios y se espera cerrar con buenos números este año. "La cosa está difícil, ha sido un poco más difícil este año para colocar los boletos, pero echándole ganas sí funciona", señaló.

Con esta edición, la CANACO suma 22 años consecutivos impulsando el Gran Sorteo del Comercio, una actividad que, según sus organizadores, se ha consolidado como una tradición decembrina para fortalecer la economía regional.