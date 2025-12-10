Más de 500 alumnos participan en desfile navideño en Sabinas

SABINAS, COAH.- Más de 500 alumnos de jardines de niños de la Zona Escolar 311, llenaron de colorido la emblemática avenida Madero, con el desfile navideño que finalizó en la plaza principal con un festival artístico encabezado por las maestras y maestros.

La supervisora de la zona escolar 311, Alicia Rodríguez Rivas, destacó que el desfile navideño fue un éxito, reiterando que el evento se llevó a cabo con el objetivo de transmitir la alegría y el espíritu de la Navidad a los pequeños. "Este día es día de alegría, de amor y queremos transmitir eso a los pequeños. Estamos en vísperas de la Navidad y queremos que todas las familias de nuestros hijos de nuestros niños que les llamamos hijos también, la pasen bien, en armonía, en paz", comentó Rodríguez Rivas.

El desfile se realizó sobre la avenida Madero, una de las principales vías de la ciudad, y finalizó en la explanada de la plaza principal, donde se llevó a cabo un festival artístico. La supervisora destacó la importancia de la participación de los padres de familia en los eventos escolares, lo que ha sido una tradición en la zona escolar 311. "Los padres de familia siempre están presentes. Yo les recomiendo siempre que, así como están en preescolar, que estén en primaria y en secundaria, que no solo porque son pequeños, que los niños siempre necesitan a sus padres".

El desfile contó con la participación de los alumnos de los 11 jardines de niños, quienes desfilaron por las calles de la ciudad con sus trajes y disfraces navideños. El evento finalizó con un festival artístico, en el que las maestras presentaron números de baile y canto para los niños.