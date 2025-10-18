Monclova se une en rosa: Caravana sobre ruedas contra el cáncer este 19 de octubre

MONCLOVA, COAH. – Con el rugir de los motores y el corazón pintado de rosa, este domingo 19 de octubre, Monclova se vestirá de solidaridad con la Caravana en la Lucha contra el Cáncer, organizada por los clubes Águilas Guerreras y Motores sobre Ruedas. En esta edición, el evento busca crear conciencia, rendir homenaje y brindar apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

La caravana partirá a las 5:00 de la tarde desde el Antiguo Merco, recorriendo diversas calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de los Mariachis, donde se realizará una exposición de autos clásicos, car audio y motocicletas, además de actividades diseñadas para fomentar la unión familiar y la empatía comunitaria.

Los organizadores destacaron que el objetivo principal del evento es dar visibilidad a la lucha contra el cáncer y recordar que, detrás de cada diagnóstico, hay una historia de fuerza y esperanza.

"Queremos que la gente salga, que participe, que vea que la lucha no se gana en soledad. El ruido de los motores será una manera de hacer sentir nuestro apoyo a todas las guerreras y guerreros que enfrentan esta enfermedad", expresaron integrantes del club Motores sobre Ruedas.

La invitación está abierta a todo el público: familias, motociclistas, automovilistas y ciudadanos que deseen unirse al recorrido, portando un lazo o prenda rosa, símbolo universal de la lucha contra el cáncer.

Se espera la participación de distintos clubes del centro de Coahuila, que ya han confirmado su asistencia como muestra de unidad y compromiso con esta causa, que toca a muchas familias en la región.

Además de promover la prevención y detección oportuna del cáncer, el evento busca fortalecer el espíritu de comunidad, demostrando que en Monclova la solidaridad también se impulsa sobre ruedas.

La jornada concluirá con un homenaje simbólico en la Plaza de los Mariachis a las personas que han perdido la batalla, así como a quienes siguen luchando con valentía.

Con esta caravana, los clubes participantes reafirman que los motores también pueden ser una voz que mueve corazones y una chispa que enciende la esperanza.