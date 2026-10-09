PRI Monclova se prepara para retener la presidencia municipal en 2027

El PRI comenzó a preparar la elección de 2027 con el compromiso de mantener su estructura en territorio y retener la presidencia municipal de Monclova, así lo indicó el dirigente estatal, Carlos Robles Loustaunau, durante el Consejo Político Municipal celebrado este viernes.

Como parte de la gira por los 38 municipios de Coahuila, el líder priista encabezó el encuentro para agradecer a la militancia su participación en la pasada elección, celebrar el triunfo en los 16 distritos locales y llamar a mantener el trabajo partidista rumbo a la siguiente contienda.

"Después de ganar hay dos formas de ver las cosas: sentarnos a disfrutar nuestro triunfo o empezar al día siguiente a trabajar y a construir la nueva victoria. Hemos optado por lo segundo".

Ante representantes de sectores, organizaciones y liderazgos priistas, Robles sostuvo que los resultados electorales fueron producto del trabajo colectivo y no únicamente de los candidatos.

Atribuyó el "carro completo" a la participación de militantes, líderes territoriales, mujeres, jóvenes y hombres que recorrieron calles, visitaron colonias y comunidades, solicitaron el voto y defendieron las casillas durante la jornada electoral, agradeciendo por el trabajo que se realizó.

El dirigente estatal aseguró que el resultado obtenido durante el 2026 demostró la fuerza del partido en Coahuila y llamó a mantener la unidad y la actividad territorial para enfrentar los próximos compromisos electorales.

En ese contexto, lanzó un mensaje directo sobre la contienda municipal del próximo año: el PRI buscará volver a ganar la presidencia municipal de Monclova, actualmente encabezada por Carlos Villarreal.

Robles también reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y destacó el trabajo del alcalde Carlos Villarreal, así como la participación de Esra Cavazos y Cristina Amezcua en la pasada campaña electoral.

El encuentro contó con la presencia del senador Gabriel Elizondo Pérez, Diego Rodríguez, secretario de Operación Política del partido, y representantes de la dirigencia municipal, además de integrantes de los sectores y organizaciones priistas.

La reunión en Monclova forma parte de la estrategia de la dirigencia estatal para mantener activa a su militancia después de los resultados electorales y fortalecer su organización rumbo a 2027.