CIESA revisa Altos Hornos de México por denuncias de saqueo

La intención del grupo comprador CIESA de revisar nuevamente las plantas de Altos Hornos de México (AHMSA) responde a las reiteradas denuncias por saqueo dentro del complejo, con el fin de verificar que la empresa aún mantenga la maquinaria e infraestructura que sus representantes constataron en una visita realizada el 7 de octubre del 2025.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de exobreros, afirmó que las constantes sustracciones e irregularidades señaladas en las instalaciones generaron la necesidad de efectuar una nueva inspección técnica. Para esta evaluación, el postor se respaldó en la asesoría de un exsuperintendente de área de la propia siderúrgica para contrastar el inventario físico original con las condiciones actuales de la planta.

A pesar de que la autoridad judicial denegó la prórroga de 90 días solicitada por la firma compradora, la representación de los trabajadores destacó que CIESA continúa como el único postor interesado en la adquisición. Sin embargo, enfatizaron que el avance de la operación depende estrictamente del depósito de la garantía de seriedad por 56 millones de pesos, fijado para los primeros días de la siguiente semana.

De validarse el depósito y formalizarse la compraventa, el proceso administrativo para la evaluación de adeudos y el pago de finiquitos a los trabajadores se extendería por un plazo aproximado de tres meses, proyectando la resolución laboral y operativa hacia el ejercicio 2027.