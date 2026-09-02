Cargill solicita audiencia pública sobre el proceso de AHMSA

La audiencia pública solicitada por Cargill para que el síndico Víctor Manuel Aguilera explique las bases y cálculos del proceso concursal representa una oportunidad para "limpiar el camino" hacia la venta de Altos Hornos de México.

Lo anterior lo señaló el secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, quien dijo que existe la confianza de que con esta audiencia se despejen las dudas que pudiera tener y esto permita avanzar hacia la segunda subasta, programada para el 25 de septiembre.

Explicó que Aguilera tendrá la oportunidad de aclarar los cuestionamientos relacionados con la cuota concursal, el pasivo laboral y otros aspectos del procedimiento que pudieran generar dudas entre los acreedores.

Reconoció que también existe la posibilidad de que Cargill no quede conforme con las explicaciones y mantenga alguna inconformidad; sin embargo, consideró que el hecho de que haya solicitado la audiencia para conocer los detalles es una señal de que existe un interés en alcanzar un acuerdo.

Asimismo, el representante sindical indicó que mantiene comunicación con funcionarios del Gobierno Federal, particularmente de la Secretaría del Trabajo, quienes señalan que se trabaja para despejar el camino y permitir la venta de AHMSA.

Aclaró que, aunque el tema de la empresa no fue abordado en el informe presentado por la presidenta de México, sus funcionarios sí están trabajando en el caso.

"Me consta que su gente, sus funcionarios están trabajando en el tema de Altos Hornos", afirmó.

El dirigente sindical consideró que septiembre será un mes decisivo para definir el rumbo de la empresa y de la región Centro del estado.