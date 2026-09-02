Óscar Ríos Ramírez busca soluciones para falta de agua en Santa María

NUEVA ROSITA, Coah.- Ante la problemática que prevalece en el ejido Santa María por la falta de agua, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, informó que se reunió con un grupo de geólogos de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) para analizar alternativas de abastecimiento.

El presidente municipal señaló que será este próximo viernes, alrededor de las 09:00 horas, cuando se realicen trabajos de exploración en la zona, con la expectativa de que los especialistas puedan localizar un pozo de agua que permita abastecer del vital líquido a las 200 familias del ejido.

Ríos Ramírez explicó que, a unos tres kilómetros de La Minita, existe un pozo que cuenta con una importante cantidad de agua y que podría ser una alternativa para atender las necesidades de los habitantes de Santa María.

Detalló que una de las opciones sería instalar tubería desde ese punto para llevar el agua hasta los hogares de las familias, aunque reconoció que para concretar el proyecto se requiere una inversión importante. El alcalde indicó que antes de realizar una inversión de esa magnitud será necesario analizar todos los pros y contras, principalmente la viabilidad y permanencia de la fuente de abastecimiento, pues advirtió que si el pozo llegara a secarse al año, la inversión realizada se perdería.

Por ello, señaló que se buscará trabajar de manera conjunta con los especialistas y con el apoyo de empresarios para iniciar las perforaciones en busca de agua, al considerar que garantizar el suministro del vital líquido a la ciudadanía es una obligación del municipio.