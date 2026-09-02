Ejidatarios de Múzquiz plantean problemas sobre ganado a Diego Garduño

MÚZQUIZ, COAH.- Para dar continuidad a la reunión de atención ciudadana entre la Fiscalía General del Estado y el sector agrario del municipio de Múzquiz, la tarde de este miércoles se realizó un nuevo encuentro con ejidatarios de las 11 comunidades rurales, en la Unión de Ejidos.

El licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, informó que en la reunión participaron elementos de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal, con el objetivo de atender las inquietudes planteadas por los productores.

Durante la reunión, en la cual estuvieron presentes Francisco Maldonado Olguín, presidente de la Unión de Ejidos, y Leonel Gómez Camacho, miembro de la dependencia, se abordó la problemática relacionada con la exigencia por parte de autoridades policiacas de presentar documentos para acreditar que el ganado pertenece a quienes lo transportan, aun cuando los animales cuentan con fierro de herrar.

Los ejidatarios señalaron que la situación del campo es muy crítica debido a la falta de agua y pasto, ante lo cual en ocasiones les es imposible obtener dicho documento, por lo que solicitaron apoyo para evitar detenciones y sanciones, ya que las multas aplicadas afectan la economía de las familias.

Indicaron que esta es una de sus principales inquietudes al trasladar ganado de sus ranchos hacia esta localidad, siendo apercibidos por las autoridades.

Al respecto, Leonel Gómez Camacho dijo estar consciente de la importancia de que los ejidatarios conozcan y cumplan sus obligaciones dentro del marco legal. Explicó que el ganado debe estar aretado, contar con fierro de herrar y su guía de movilización REEMO.

Pero precisó que dentro del ejido no existe la necesidad de portar dicha guía; únicamente cuando se pretende vender ganado de un predio a otro, el documento sí es necesario, de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial.

Gómez Camacho señaló que, ante situaciones especiales, como traslados en domingo o durante la noche, cuando no exista una guía REEMO o no sea posible comunicarse con la ganadera que es donde se expiden dichos oficios, se debe recurrir al inspector de ganadería para validar la acreditación de propiedad de los animales.

"Hay que ser muy claros, estas reuniones no son para solapar el mover animales sin guía, sin arete y sin fierro", afirmó.

Por su parte, el delegado Diego Garduño Guzmán indicó que la intención es brindar atención y escuchar las peticiones de los productores, siempre dentro del cumplimiento y respeto de la ley.