Cargill de México avanza en su proceso judicial en AHMSA Monclova

En un nuevo movimiento dentro del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA), el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ha confirmado la realización de una inspección judicial en las instalaciones de la siderúrgica en Monclova. Esta diligencia, programada para el 6 de mayo de 2026 a las 9:30 horas, responde a las gestiones de Cargill de México, empresa que mantiene un proceso activo para la separación de bienes dentro de la masa concursal.

La inspección será ejecutada a través del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila. Los representantes legales y las partes involucradas deberán presentarse inicialmente en la sede judicial para acreditar su personalidad antes de trasladarse a la planta ubicada en Prolongación Juárez, colonia La Loma. Este procedimiento es clave para Cargill, que busca avanzar en su incidente de separación de bienes tras la audiencia celebrada el pasado mes de marzo.

Además de esta inspección, Cargill ha solicitado formalmente al tribunal que se dicte la sentencia interlocutoria correspondiente para definir la situación jurídica de sus activos. Al respecto, la Jueza Ruth Haggi Huerta García notificó que la resolución será emitida en cuanto la carga de trabajo del juzgado lo permita. La empresa busca certificar la disponibilidad y estado de los bienes reclamados como parte de su estrategia legal frente a la insolvencia de la acerera.

El avance de este proceso coincide con la entrega de los informes bimestrales y de enajenaciones presentados por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez. Mientras se fija la logística para la inspección de mayo, el juzgado ha ordenado poner a la vista de todos los interesados la información financiera más reciente, asegurando que cualquier movimiento sobre los activos de AHMSA se realice bajo estricta vigilancia judicial y transparencia para los acreedores.