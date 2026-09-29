Cargill y Afirme buscan adquirir AHMSA sin perjudicar a la plantilla laboral

Ante la propuesta de los acreedores garantizados Cargill y Afirme para conformar un consorcio de compra de Altos Hornos de México (AHMSA), el secretario general del Sindicato Nacional Democrático Minero, Ismael Leija Escalante, aseveró que la plantilla laboral no sufriría ningún perjuicio si el proceso llegara hasta ellos, ya que legalmente mantienen la condición de acreedores preferentes.

El dirigente sindical informó que ha sostenido conversaciones directas con los apoderados legales de ambas instituciones financieras. Durante estos acercamientos, los representantes del grupo acreedor confirmaron que conocen el marco legal y que no podrán ejecutar ni tomar sus garantías financieras sin antes saldar la totalidad del pasivo laboral pendiente con los trabajadores.

Leija Escalante enfatizó que para la representación obrera es indistinto si la siderúrgica es adquirida por el consorcio de Cargill y Afirme o por un nuevo postor, siempre que el proceso se concrete a la brevedad posible. La exigencia central del gremio continúa siendo la liquidación de los adeudos laborales y el reinicio inmediato de las operaciones.

Finalmente, el líder minero respaldó la viabilidad del plan de reactivación planteado dentro de las condiciones de venta, al señalar que la empresa carece de valor si se pretende vender como chatarra o en partes, puesto que su verdadero activo reside en su capacidad productiva.