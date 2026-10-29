José Manuel Flores Múzquiz notifica a regidores por falta de trabajo

MÚZQUIZ, Coah.- El secretario del ayuntamiento en el municipio de Múzquiz, José Manuel Flores Múzquiz, dio a conocer que, cumpliendo con el Código Municipal, que es muy claro, giró oficios de notificación a varios regidores que no cumplen con su trabajo dentro de la administración municipal.

"Se les ha hecho ver que, están incumpliendo con los derechos y obligaciones de regidores y síndicos" destacó el secretario, sin dar a conocer los nombres de los ediles.

Explicó a su vez que es en el mes de diciembre cuando se rinde el Informe de Gobierno a la ciudadanía y los ediles deben presentar las actividades realizadas durante el año.

Añadió que, aun y cuando no es necesario notificarles sobre la situación que versa, ya que todos cuentan con el Código Municipal y saben cuál es su trabajo, ellos deben cumplir con lo que marca la ley, destacando -sobre aviso no hay engaño-.

Detalló que, en el caso de sesiones ordinarias, si un regidor falta a dos sesiones, a la tercera se le debe suspender para que se investigue el caso y se llame a los suplentes, puesto que reiteró, todos tienen el Código Municipal, es cuestión que lean el artículo donde vienen sus obligaciones y que cumplan con ellas.

Sobre los informes quincenales que cada regidor debe entregar en el ayuntamiento, dijo que solo unos cuantos han cumplido, otros no, aunque prefirió omitir nombres.

Finalmente señaló que los regidores podrán manifestar que andan en campo, pero deben presentar su informe por escrito y no lo han hecho hasta el momento.