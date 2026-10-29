Carlos Villarreal supervisa panteones para el Día de Muertos en Monclova

Con el objetivo de que todo esté listo para recibir a las familias que visitarán a sus seres queridos durante el Día de Muertos, el alcalde Carlos Villarreal realizó recorridos de supervisión por los panteones municipales, acompañado por personal de Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios Primarios, a fin de dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento y coordinar las acciones preventivas para los días de mayor afluencia.

Estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte del trabajo en equipo para fortalecer la atención a las familias de Monclova y preparar espacios públicos que ofrezcan condiciones adecuadas de limpieza, orden y seguridad durante estas fechas.

Durante los recorridos se supervisaron las labores de limpieza general, retiro de basura y mantenimiento de áreas comunes, a cargo de la Dirección de Servicios Primarios. También se revisaron aspectos operativos y preventivos para facilitar la organización y atención de los visitantes.

"Estamos trabajando para que las familias de Monclova puedan visitar a sus seres queridos en espacios limpios, ordenados y seguros. Queremos que encuentren buenas condiciones y reciban una atención adecuada. Por eso nos estamos preparando con anticipación y haciendo equipo entre las distintas áreas", expresó Villarreal.

El Gobierno municipal informó que los dos panteones municipales tendrán los siguientes horarios de acceso:

? Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre:

7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, en los panteones Sagrado Corazón y Guadalupe.

? Lunes 2 de noviembre:

Panteón Sagrado Corazón: de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Panteón Guadalupe: de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de mantener en buenas condiciones los espacios públicos y trabajar de manera preventiva para que las familias puedan preservar sus tradiciones y honrar la memoria de sus seres queridos con tranquilidad.