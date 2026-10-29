Prevén informe de consorcio de Cargill y Afirme en 10 días para destrabar crisis de AHMSA

Integrantes de la representación obrera de Altos Hornos de México (AHMSA) sostuvieron una serie de reuniones de trabajo en la Ciudad de México con mandos de dependencias federales, con el objetivo de exponer de forma directa las condiciones reales en que se encuentra la plantilla laboral y la profunda decepción generada tras el fallido proceso del anterior supuesto postor.

Durante la gira de trabajo, la comitiva obrera dialogó con personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como con la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, funcionaria designada directamente por la Presidencia de la República para dar seguimiento al expediente del complejo siderúrgico monclovense.

Progreso en las gestiones de la Procuraduría Fiscal

En el encuentro, la Procuradora Fiscal informó a los representantes de los trabajadores que existen progresos en las gestiones y que se trabaja de manera continua para estructurar una solución viable.

De acuerdo con lo manifestado por la autoridad federal, se prevé que en un lapso aproximado de diez días se dé a conocer información oficial sobre el esquema y proyecto final del consorcio interesado.

Paralelamente, la dirigencia sostuvo contactos con representantes de los acreedores garantizados, entre ellos la institución bancaria Afirme y Cargill, quienes confirmaron que las mesas de negociación y estructuración financiera se mantienen activas a marchas forzadas para destrabar el conflicto mercantil.

Como parte de la agenda en la capital del país, los representantes de los trabajadores acudieron ante la jueza a cargo del concurso mercantil.

Situación crítica en Monclova

Durante el encuentro, le enfatizaron que la plantilla laboral ya no dispone de margen de tiempo y que la situación social en Monclova y la Región Centro se ha tornado sumamente crítica y desesperante.

Finalmente, sobre la posible visita de una comisión de la STPS a la ciudad de Monclova, la representación obrera aclaró que no cuenta con una notificación formal al respecto por parte de la dependencia federal, aunque reiteraron que la prioridad absoluta debe ser la consolidación de avances tangibles que resuelvan en definitiva la crisis de AHMSA.