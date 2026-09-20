AHMSA: Cargill y Banca Afirme se preparan para la subasta

Los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Pemex Transformación podrían participar en la compra de AHMSA y Minera del Norte, mientras que entre el lunes y martes se conocerá cuál de los seis postores precalificados depositó la garantía de seriedad para participar en la subasta.

El abogado Héctor Garza explicó que los acreedores garantizados podrían intervenir en la venta no necesariamente con el pago en efectivo, sino haciendo valer los derechos derivados de los créditos que mantienen contra la empresa, conforme a las condiciones del proceso.

Señaló que la jueza solicitó al síndico verificar e informar si alguno de estos acreedores participará en la audiencia; en el caso de Pemex Transformación, indicó que cuenta con las acciones del Grupo Acerero del Norte.

Por otra parte, los seis postores precalificados deben acreditar una garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares para mantener su participación en la subasta; hasta ahora no existe información oficial sobre quién realizó el depósito.

"Nosotros sentimos que el día lunes, es la fecha límite para que se dé a conocer, quienes presentaron el depósito de la garantía, ojalá y el lunes en la mañana tengamos noticias", señaló.

Añadió que los seis grupos cumplen con los requisitos para participar, de acuerdo con el síndico, pero falta conocer quién presentó la garantía y quién acudirá finalmente a la audiencia.

"Ahora solamente necesitamos saber quién presentó la garantía de seriedad y también necesitamos saber después quién se presenta a la audiencia".

La audiencia de venta de AHMSA-MINOSA está prevista para el 25 de septiembre, por lo que la información que se conozca entre lunes y martes permitirá definir quiénes llegarán formalmente al proceso.