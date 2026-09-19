Incendio de llantas moviliza a Bomberos en el barrio El Aguacate

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio de llantas, que presuntamente se salió de control mientras se realizaba la quema de cobre, movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos en el barrio El Aguacate.

El incidente se registró sobre la calle Ignacio Elizondo, entre Morelos y Abelardo Menchaca, donde se movilizó la unidad PCB-52-03.

A su llegada, los elementos localizaron varios neumáticos en llamas en el interior del taller Construcciones Eléctricas Flores, propiedad de Óscar N., de 62 años.

¿Cómo ocurrió el incendio?

De acuerdo con el reporte, el incendio habría sido provocado y, aparentemente, se originó durante la quema de cobre, actividad que se salió de control y provocó que las llamas alcanzaran las llantas.

Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar y extinguir el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.

Acciones de la autoridad

Una vez concluidas las labores, los elementos retornaron la unidad a la base. En el servicio participaron Ramiro Padrón, Edgar Esparza y Víctor Dueñez.