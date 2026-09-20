Carlos Villarreal ejecuta 800 acciones operativas en Monclova

El Gobierno Municipal de Monclova, a través del departamento de Servicios Primarios, ejecutó un total de 800 acciones operativas durante la semana del 11 al 17 de septiembre, orientadas a la rehabilitación vial, mantenimiento de espacios públicos e infraestructura urbana en diversas colonias de la ciudad.

En materia de pavimentación e infraestructura hídrica, las cuadrillas municipales repararon 649 baches y atendieron 37 roturas en la red del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS). Asimismo, se resolvieron 76 peticiones ciudadanas directas sobre servicios públicos.

En el rubro de alumbrado público, se llevó a cabo el reemplazo de 57 luminarias tradicionales por tecnología LED en vialidades de las colonias Obrera Sur y Valle de San Miguel, además de rehabilitar siete circuitos eléctricos en distintos sectores del municipio.

El programa de mantenimiento urbano incluyó la intervención de cinco campos deportivos y la atención a cuatro planteles educativos mediante el esquema "La Ola en tu Escuela". De forma complementaria, las brigadas sanitarias recolectaron más de 3.5 toneladas de cacharros e hicieron entrega de más de 250 dosis de abate en los sectores Los Bosques y Fraccionamiento Los Reyes para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que la atención a los servicios públicos se mantiene de forma permanente en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de preservar la infraestructura y los espacios de convivencia en el municipio.