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Coahuila

Carlos Villarreal ejecuta 800 acciones operativas en Monclova

Las cuadrillas municipales repararon 649 baches y atendieron 37 roturas en la red del SIMAS, además de resolver 76 peticiones ciudadanas sobre servicios públicos.

Por Staff / La Voz - 20 septiembre, 2026 - 07:48 a.m.
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      El Gobierno Municipal de Monclova, a través del departamento de Servicios Primarios, ejecutó un total de 800 acciones operativas durante la semana del 11 al 17 de septiembre, orientadas a la rehabilitación vial, mantenimiento de espacios públicos e infraestructura urbana en diversas colonias de la ciudad.

       

      En materia de pavimentación e infraestructura hídrica, las cuadrillas municipales repararon 649 baches y atendieron 37 roturas en la red del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS). Asimismo, se resolvieron 76 peticiones ciudadanas directas sobre servicios públicos.

       

      En el rubro de alumbrado público, se llevó a cabo el reemplazo de 57 luminarias tradicionales por tecnología LED en vialidades de las colonias Obrera Sur y Valle de San Miguel, además de rehabilitar siete circuitos eléctricos en distintos sectores del municipio.

      El programa de mantenimiento urbano incluyó la intervención de cinco campos deportivos y la atención a cuatro planteles educativos mediante el esquema "La Ola en tu Escuela". De forma complementaria, las brigadas sanitarias recolectaron más de 3.5 toneladas de cacharros e hicieron entrega de más de 250 dosis de abate en los sectores Los Bosques y Fraccionamiento Los Reyes para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

      El alcalde Carlos Villarreal destacó que la atención a los servicios públicos se mantiene de forma permanente en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de preservar la infraestructura y los espacios de convivencia en el municipio.

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