Ya no aguantamos otro año por AHMSA

"¡Ya no podemos aguantar otro año!" fue el reclamo que llevó este sábado a cientos de trabajadores, ciudadanos y representantes de distintos sectores a las calles de Monclova, en una marcha pacífica para exigir al Gobierno federal intervenir en el proceso de venta de AHMSA.

La movilización se realizó a seis días de la subasta de Altos Hornos de México y Minera del Norte, y concluyó con un llamado a las autoridades para evitar que la incertidumbre se prolongue otro año.

Con una gran manta al frente, banderas de México y pancartas alusivas a AHMSA, los participantes avanzaron por las calles de la ciudad en respaldo a los ex trabajadores de la siderúrgica y para reclamar una solución que permita la venta de la empresa y, posteriormente, su reactivación.

¿Qué declararon los líderes de la marcha?

Julián Torres Ávalos, quien encabezó el movimiento, señaló que el objetivo de la marcha es enviar un mensaje al Poder Judicial de la Federación, al Poder Legislativo, pero sobre todo a la presidenta de México, ante la cercanía de la subasta. "Todos tenemos expectativas y esperanzas de que la empresa se venda y que de una vez por todas acabar con esta pesadilla".

Advirtió que los trabajadores no están en condiciones de soportar otro año en las mismas condiciones de incertidumbre, sufrimiento y escasez, en caso de que la venta de AHMSA no se concrete. "Queremos mandar un mensaje a la Presidenta de que ya no podemos aguantar otro año más, compañeros, de inquietud, de sufrimiento, de escasez; ya no lo podemos aguantar", manifestó.

Impacto en la comunidad de Monclova

Sostuvo que la movilización representa un mensaje de esperanza y pidió a la Presidenta tomar cartas en el asunto para que se haga todo lo posible por concretar la venta. "AHMSA es un gigante de acero que está dormido, está grave, pero no está muerto", dijo, al señalar que la empresa necesita "oxígeno" para volver a operar y recuperar los empleos que durante años generó para Monclova y la región.

El dirigente planteó que, si la empresa no se vende, el Gobierno debe buscar alternativas para ponerla nuevamente a trabajar y recuperar las fuentes de empleo. "Con la marcha se busca que la situación de AHMSA sea atendida como un problema que afecta no solamente a los trabajadores, sino a toda la región".

Torres insistió en que los trabajadores llevan años enfrentando las consecuencias de la paralización de la empresa y reiteró que no consideran viable esperar otro año por una definición.