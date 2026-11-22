El número de accidentes automovilísticos podría duplicarse durante las fiestas decembrinas, ante el incremento de la movilidad vehicular, las reuniones sociales y el consumo de alcohol, así lo advirtió el comandante de Cruz Roja.

Juan José Villa señaló que desde el pasado fin de semana comenzó a registrarse un mayor movimiento y un incremento en los percances viales, con una incidencia que actualmente estima en 40 %; mientras que durante el cierre del año podría elevarse entre 90 y 100 %.

Explicó que el comportamiento se presenta antes del periodo habitual, debido a que las posadas y reuniones comenzaron a realizarse a partir de este mes, cuando anteriormente estas actividades se concentraban en diciembre.

Ante el incremento esperado en la demanda de servicios, la institución prepara un plan de trabajo para ampliar la cobertura mediante guardias adicionales y la convocatoria de voluntarios.

El comandante de la corporación exhortó a los automovilistas a respetar los señalamientos de tránsito, revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos y evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas; para quienes acudan a posadas o reuniones, recomendó contar con un conductor designado.

También pidió a las familias extremar precauciones en sus hogares, principalmente con los menores de edad, quienes permanecerán más tiempo en casa durante las vacaciones y podrían estar expuestos a accidentes domésticos.