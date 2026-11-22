SALTILLO, COAH.- El gobierno de Coahuila registra un avance superior al 85 % en el cumplimiento de los compromisos de campaña, mientras que las principales obras de infraestructura proyectadas para el sexenio presentan un avance cercano al 90 %.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que, a punto de concluir 2026, la mayoría de los proyectos programados se encuentran en su etapa final. Adelantó que para el siguiente periodo se prevé desarrollar un paquete de megaobras mediante esquemas de inversión mixta, con una bolsa superior a los 14 mil millones de pesos.

Entre las obras contempladas para la región Sureste destacó la Supervía, proyecto que busca mejorar la conexión y agilizar la circulación vehicular entre Saltillo y Monterrey. Precisó que los estudios correspondientes continúan en desarrollo.

Asimismo, anunció que existe la intención de poner en marcha un programa de rehabilitación y construcción de caminos rurales en las distintas regiones del estado, ante la demanda de habitantes de comunidades ejidales por mejorar sus vías de comunicación.

El mandatario indicó que durante 2027 se darán a conocer los detalles y alcances de estas iniciativas, una vez que estén definidos los respectivos planes de ejecución. En cuanto a los compromisos adquiridos durante la campaña electoral, estimó que su administración ha cumplido más del 85 %, aunque reconoció que algunas responsabilidades son permanentes, como las acciones para fortalecer la seguridad pública.

Por otra parte, recordó que la construcción de la carretera Saltillo-Monclova es responsabilidad del gobierno federal, encabezado por la presidenta de México, por lo que manifestó su expectativa de que el proyecto pueda comenzar a materializarse próximamente.