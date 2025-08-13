Cáritas Región Siderúrgica afronta aumento de solicitudes de despensas

El encarecimiento de los productos de la canasta básica, derivado de la inflación, generó un impacto significativo en las asociaciones que apoyan a familias vulnerables con despensas, como Cáritas Región Siderúrgica, sin embargo se ha logrado mantener los programas y el apoyo a la población.

Durante los últimos meses se ha registrado un aumento significativo en los productos de la canasta básica, así como de combustibles, lo que deriva en un mayor costo de operación de la asociación.

Rolando Villarreal Cereceres informó que se ha tenido un gran impacto, ante el costo de los productos y las despensas que se otorgan, así como los alimentos que se ofrecen a través de comedores, pero gracias al apoyo de benefactores, se logra mantener el servicio a la gente que más lo necesita.

Actualmente, Cáritas Región Siderúrgica apoya de manera permanente a poco más de 8 mil personas con despensas, y cerca de 3 mil personas reciben apoyo en los comedores y casas de estancia infantil y asilos.

Así mismo mencionó que ante la situación económica que existe en la región Centro y el tema del empleo, se ha registrado un aumento en el número de solicitudes de la gente que desea recibir una despensa.

"Sí tenemos más solicitudes y nosotros seguimos buscando la manera de poder apoyar a más personas que requieran ayuda, sin embargo, si nos encontramos limitados, ante esta situación.

Villarreal enfatizó que, pese a la crisis económica, es momento de reforzar la solidaridad, al reconocer que actualmente se vive una situación complicada, pero que es cuando más se debe pensar en los que menos tienen y dar un poco de lo que tenemos para compartirlo con ellos.