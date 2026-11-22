Cáritas amplió este año la cobertura de sus apoyos alimentarios y aumentó el contenido de los paquetes que distribuye en la región Centro, donde actualmente beneficia a cerca de 7 mil personas, equivalentes a entre 2 mil y 2 mil 500 familias.

Rolando Villarreal, presidente del Consejo de Cáritas, informó que la organización trabaja para llegar a más personas y entregar paquetes con productos más pertinentes y útiles para mejorar la alimentación de las familias beneficiarias.

Mencionó que, de acuerdo con las estadísticas, en los últimos 10 años la población que se encuentra en carencia alimentaria en la región disminuyó, al pasar de aproximadamente 68 mil personas a alrededor de 50 mil actualmente.

Villarreal Cereceres reconoció que la cantidad de personas atendidas por Cáritas todavía es modesta frente a la necesidad existente. Señaló que durante este año lograron avanzar en dos indicadores: incrementar el gramaje de los paquetes alimentarios y ampliar ligeramente el número de beneficiarios, sin descuidar la eficiencia en la distribución de los apoyos.

Durante la temporada decembrina, Cáritas también atiende a familias que se acercan para solicitar ayuda ante las dificultades económicas que enfrentan para cubrir sus necesidades y celebrar la Navidad.

Además, durante las visitas a las comunidades procuran llevar apoyos relacionados con la temporada. Señaló que complementan las donaciones de cobertores en las comunidades más alejadas de la mancha urbana, así como en centros comunitarios, asilos y comedores, a los que respaldan en mayor o menor medida.