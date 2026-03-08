Carlos Jiménez Villareal promueve vacunación en Sabinas: niños y niñas son prioridad

SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.3, Carlos Jiménez Villareal, destacó la importancia de las campañas de vacunación que se están llevando a cabo en la región carbonífera.

"Estamos a punto de terminar la temporada invernal, pero aprovechamos cada oportunidad para vacunar a los niños y niñas de la región", dijo Jiménez Villareal.

El funcionario mencionó que la campaña de vacunación VPH, enfocada en los niños y niñas de quinto y sexto de primaria, es una de las iniciativas en curso. "Estamos revisando cartillas de vacunación y completando esquemas para asegurarnos de que tengan todas las vacunas necesarias", agregó Jiménez Villareal.

Además de la campaña VPH, también se realizan campañas de vacunación contra la influenza y el COVID-19. "Es importante que la comunidad se sume a estas iniciativas y se vacune para protegerse a sí misma y a sus seres queridos", dijo Jiménez Villareal.

Reiteró que la colaboración entre la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y otros organismos es fundamental para el éxito de estas campañas. "Estamos trabajando en conjunto para llevar las vacunas a las escuelas, colonias y centros comerciales, y agradecemos a la comunidad por su apoyo", agregó Jiménez Villareal.

La vacunación es una de las formas más efectivas de prevenir enfermedades y proteger la salud de la comunidad. "Queremos que los niños y niñas de la región carbonífera tengan un futuro saludable y seguro, y para eso necesitamos la colaboración de todos", concluyó Jiménez Villareal.