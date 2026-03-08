Múzquiz mejora su infraestructura con obras en Villa de Palaú

Villa de Palaú, Coah.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, realizó la supervisión y entrega oficial de las calles Hernán Cortés, en la colonia Jardín, y Francisco I. Madero, en el barrio La Rampa, en la Villa de Palaú.

Estas obras, que fueron durante años una de las principales solicitudes de las y los vecinos de estos sectores, hoy son una realidad y representan un avance significativo en materia de infraestructura urbana, al brindar mayor seguridad, mejor movilidad y elevar la calidad de vida de las familias que habitan en estas zonas.

La alcaldesa destacó que estas acciones se concretan gracias al respaldo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, a través del programa de obras sociales "Pa´ Delante" 2025, el cual impulsa proyectos que transforman las comunidades y atienden necesidades prioritarias de la ciudadanía.

Con la pavimentación de estas vialidades, se mejora el tránsito vehicular y peatonal, además de contribuir al ordenamiento urbano y al bienestar social en la Villa de Palaú.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar gestionando y ejecutando obras que respondan a las peticiones de la población, trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para seguir llevando desarrollo y progreso a todos los sectores de Múzquiz.