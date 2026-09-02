Abren primaria tras conflicto por $73 mil y separan a directora hasta diciembre

FRONTERA, COAH.- La Primaria Sara Rendón García, de la colonia Sierrita, fue abierta para el turno vespertino luego de que madres de familia y autoridades de Servicios Educativos alcanzaron un acuerdo para retirar temporalmente de su cargo a la directora Atenas Ibarra, quien permanecerá separada de sus funciones hasta diciembre.

Durante ese periodo, la subdirectora quedará a cargo del plantel, con el objetivo de permitir que se reanuden las clases y atender el conflicto que desde el inicio del ciclo escolar generó división entre padres de familia y la dirección.

El cierre del plantel afectó a más de 300 alumnos y provocó enfrentamientos entre grupos de madres de familia, unas que exigían mantener cerrada la escuela hasta obtener respuestas sobre los recursos y el techo estructural, y otras que reclamaban el derecho de sus hijos a recibir clases.

El conflicto incluso llegó a un momento de tensión cuando algunas madres de familia amenazaron con abrir el plantel y se utilizó un hacha para intentar abrir un portón trasero.

Finalmente, Servicios Educativos intervino y se acordó la separación temporal de la directora, mientras continúan las acciones para resolver las diferencias. Madres cuestionan versión sobre los 73 mil pesos.

Yajaira Cantú, madre de familia de la escuela, rechazó las declaraciones atribuidas a la directora respecto a los 73 mil pesos que se encuentran bajo resguardo de la mesa de padres de familia.

Aseguró que el dinero no corresponde únicamente a cuotas escolares, sino que fue reunido mediante diversas actividades realizadas por los padres de familia y aportaciones durante el ciclo anterior.

"Son como 73 mil pesos", señaló Cantú, quien sostuvo que el recurso permanece completo y que no ha sido utilizado. Las madres de familia también cuestionaron la forma en que la nueva directora comenzó su gestión y señalaron presuntos malos tratos desde sus primeros días al frente del plantel.

Cantú afirmó que existe desconfianza entre los padres de familia debido a la falta de información sobre el manejo de los recursos y pidió que cualquier gasto sea informado a la mesa directiva y a la tesorera.

Techo estructural queda descartado

Otro de los puntos que originó el conflicto fue el recurso destinado a la instalación de un techo estructural. Las madres de familia explicaron que habían realizado kermeses, ventas y otras actividades para reunir recursos con ese propósito, además de integrar aportaciones de padres.

Sin embargo, informaron que finalmente el proyecto del techo estructural no fue aceptado por el programa La Escuela es Nuestra, por lo que ya no se instalará.

Ante esta situación, se planteó utilizar el recurso para otros proyectos que beneficien a los alumnos, aunque las madres pidieron que cualquier decisión se tome con transparencia y conocimiento de la comunidad escolar. También señalaron que se habían realizado trabajos de mantenimiento a equipos minisplit y que persisten problemas de temperatura en algunos salones.

Directora defiende su actuación

Por su parte, Atenas Ibarra explicó que llegó al plantel el 16 de agosto y que desde entonces ya existía un conflicto relacionado con el techo estructural y los recursos de La Escuela es Nuestra.

Afirmó que, como directora, no tiene injerencia en el manejo de las cuotas escolares, ya que esa responsabilidad corresponde a la tesorera de la sociedad de padres de familia y al comité encargado.

La directora también rechazó señalamientos en su contra y aseguró que ejerció su derecho de réplica luego de que se difundieran versiones sobre su actuación en la escuela.

Ibarra pidió que el conflicto no afectara a los alumnos y señaló que las decisiones de la comunidad escolar deben respetar las funciones de cada integrante y seguir los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación.

Madres divididas

Durante la jornada, madres de familia manifestaron posiciones encontradas.

Un grupo sostuvo que el cierre era necesario para exigir respuestas sobre el recurso y el proyecto del techo, mientras otro pidió que la escuela permaneciera abierta para evitar que los alumnos siguieran perdiendo clases.

"Si es por mí, aféctenme a mí, pero no a los niños", fue uno de los argumentos expuestos durante la protesta.

Algunas madres señalaron que desconocían los antecedentes relacionados con el retiro de la techumbre y el manejo de los 73 mil pesos, particularmente aquellas cuyos hijos ingresaron este ciclo escolar.

Con la intervención de Servicios Educativos y el acuerdo para separar temporalmente a la directora, el plantel pudo abrir nuevamente para el turno vespertino, mientras se busca una solución definitiva al conflicto.