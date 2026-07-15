FreightCar no afectará a Trinity y Gunderson en Monclova

Empresas dedicadas a la fabricación de carros de ferrocarril en la región Centro no están en riesgo de irse a paro técnico ni de realizar despidos de personal, así lo aseguró el secretario general de la CTM en Monclova, al afirmar que el ajuste que se aplicará en FreightCar no afectará a Trinity ni a Gunderson.

Carlos Mata López explicó que la suspensión de actividades que aplicará Freightcar esta semana, corresponde a una situación específica de la empresa y no refleja las condiciones del resto de la industria ferroviaria instalada en la región.

"El tema de la empresa FreightCar no afecta a las empresas con las que el Sindicato de la Industria Transformadora CTM mantiene relación contractual, en el caso de las empresas productoras de carros de ferrocarril es un tema distinto, seguimos conservando las mismas plantas y seguimos conservando los mismos niveles de producción".

El representante sindical informó que, hasta el momento, Trinity y Gunderson mantienen sus operaciones sin cambios, por lo que no existe riesgo de aplicar paros técnicos ni de reducir su plantilla laboral.

Mencionó que el comportamiento de la industria dependerá de la evolución del entorno comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, particularmente de la continuidad del T-MEC, lo que, consideró, permitirá a las empresas conservar o incrementar sus niveles de producción.

"Esperemos que en algún momento el tema del tratado de libre comercio, la no firma de la renovación, pero la continuidad del mismo durante un plazo de tiempo, permita a los empresarios mantenerse en la misma situación o incluso mejorar un poco los niveles de producción".

Mata López manifestó su confianza que durante el segundo semestre del año mejoren las condiciones para la industria y el empleo en la región Centro.

"Esperemos que podamos visualizar a corto plazo una situación diferente a la que se ha estado manejando, por el momento nos mantenemos en los mismos rangos de estabilidad, pero quisiéramos que esto mejorara", indicó.