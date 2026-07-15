Monclova: Carlos Villarreal apoya a graduadas con becas universitarias

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal acompañó a la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, en la ceremonia de graduación de Preparatoria Abierta y entrega de becas universitarias del programa "Mujeres Echadas Pa' Delante", iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado para fortalecer la preparación académica de las mujeres y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Durante la ceremonia se reconoció el esfuerzo de 95 mujeres provenientes de los municipios de Monclova, San Buenaventura, Nadadores, Cuatro Ciénegas y Lamadrid que concluyeron sus estudios de preparatoria abierta. Además, se entregaron ocho becas universitarias para que las beneficiarias continúen su formación profesional. De este grupo, 49 graduadas son de Monclova, reflejo del compromiso de las mujeres del municipio por seguir preparándose y alcanzar nuevas metas.

En su mensaje, la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, destacó que durante los tres años de la actual administración estatal, 3 mil 190 mujeres han concluido la preparatoria mediante este programa, recibiendo además becas, acompañamiento académico y psicológico, así como vinculación profesional y laboral. Informó también que durante el ciclo escolar 2025-2026 se inscribieron 984 mujeres y actualmente mil 561 continúan sus estudios.

Al felicitar a las graduadas, el alcalde Carlos Villarreal reconoció el esfuerzo y la determinación de cada una de ellas. "Hoy celebramos historias de esfuerzo, perseverancia y ganas de salir adelante. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguiremos respaldando programas que acerquen más oportunidades para que cada vez más mujeres puedan alcanzar sus metas", expresó.

En la ceremonia también participaron las y los alcaldes de la Región Centro-Desierto, quienes refrendaron su disposición de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar programas que amplíen las oportunidades educativas y de capacitación para las mujeres de la región.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez, Inspira Coahuila y los municipios de la Región Centro-Desierto para acercar programas que impulsen la educación, la preparación y el crecimiento de las mujeres, contribuyendo al desarrollo de una comunidad con más oportunidades para todas y todos.