Coahuila se consolida como uno de los mejores estados para vivir en el país, al registrar algunos de los principales indicadores de bienestar social, empleo formal y calidad de vivienda, de acuerdo con mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez.

El funcionario explicó que, tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el INEGI asumió la medición de la pobreza y las carencias sociales, manteniendo su autonomía como organismo encargado de generar estas estadísticas.

Señaló que Coahuila, junto con Nuevo León, es la primera entidad en superar el 50 por ciento de población que no es pobre ni vulnerable ni presenta alguna de las seis carencias sociales evaluadas. Actualmente, dijo, la entidad alcanza alrededor del 52 por ciento, mientras que el promedio nacional es inferior al 33 por ciento.

Añadió que el estado ocupa el primer lugar nacional con menor informalidad laboral y menor carencia en la calidad de los materiales de las viviendas, además del segundo lugar en acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y electrificación.

Martínez destacó que estos resultados se fortalecen con una inversión estatal superior a los 2 mil millones de pesos en obras sociales, principalmente de agua potable, drenaje, electrificación e infraestructura educativa, así como por el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, los municipios y la sociedad civil.