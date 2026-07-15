Vive Libre sin Drogas: Gabriela Franyuti habla sobre prevención en Monclova

Como parte del programa estatal Vive Libre sin Drogas, la Subsecretaría de Proximidad Social impartió en Monclova una conferencia dirigida a jóvenes para prevenir el consumo de sustancias y promover entornos libres de violencia.

La subsecretaria de Proximidad Social, Gabriela Franyuti García, informó que en la actividad participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de concientizar a estudiantes sobre las consecuencias del consumo de drogas y su relación con conductas antisociales.

Explicó que esta conferencia forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo objetivo es mantener a niñas, niños y jóvenes alejados de las adicciones y de situaciones que pongan en riesgo su desarrollo. "Queremos hacer hincapié en las consecuencias del uso de sustancias. El consumo suele relacionarse con conductas violentas o antisociales, por eso buscamos que los jóvenes tomen decisiones informadas y se mantengan alejados de ese entorno", señaló.

Franyuti García indicó que estas conferencias se han llevado a distintos municipios del estado, entre ellos Piedras Negras, Monclova, Torreón y Acuña, como parte de la instrucción de que los programas estatales lleguen a los 38 municipios de Coahuila.

Respecto a las cifras de consumo de drogas entre jóvenes, la funcionaria señaló que no contaba con estadísticas actualizadas, aunque destacó que Coahuila no se ubica entre las entidades con mayores índices de consumo. Añadió que el programa Vive Libre sin Drogas no se limita a acciones preventivas, sino que también contempla atención, tratamiento y reinserción de personas con problemas de adicción.

Precisó que la estrategia es coordinada por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y reúne la participación de dependencias como Salud, Educación, Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Cultura y Deporte, entre otras.