Vuelven a estacionar autos en zona de riesgo

A pesar de que tres vehículos fueron arrastrados por la corriente un día antes, trabajadores volvieron a estacionarse junto al arroyo de la colonia Praderas, donde persiste el pronóstico de lluvia.

A pesar de que el martes tres vehículos fueron arrastrados por la corriente de un arroyo en la colonia Praderas, trabajadores de la empresa Adient, antes Technotrim, volvieron a estacionar sus unidades este miércoles sobre la calle Plan de Guadalupe, muy cerca del cauce natural.

El incidente ocurrido un día antes no impidió que empleados y otras personas continuaran utilizando el área como estacionamiento, pese a que el pronóstico de lluvia se mantiene para la ciudad y se trata de un punto considerado de riesgo por el paso de la corriente durante las precipitaciones.

Vecinos de la zona señalaron que cada vez que llueve el agua desciende con fuerza por el arroyo que cruza a un costado de la vialidad, por lo que el estacionamiento de vehículos cerca del cauce representa un peligro, especialmente durante tormentas intensas.

El martes, la corriente arrastró tres vehículos hasta el fondo del cauce natural. Aunque no se reportaron personas lesionadas, las unidades sufrieron daños materiales y fue necesaria la participación de sus propietarios y de otras personas que acudieron a apoyar en las labores para recuperarlas.

A pesar de ese antecedente, este miércoles nuevamente se observaron vehículos estacionados junto al arroyo. La situación refleja que el sitio continúa siendo utilizado como área de estacionamiento aun cuando existe el riesgo de que la corriente vuelva a aumentar si se registran nuevas lluvias.

La decisión de dejar automóviles en ese punto implica exponer unidades que, para muchas familias, representan un patrimonio adquirido con años de trabajo y esfuerzo.