Francisco Tobías Hernández invita a votar en elecciones de Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- Con mucha tranquilidad se viven en la Región Carbonífera las campañas de los candidatos y candidatas a contender en el proceso electoral del 7 de junio para renovar el Congreso del Estado.

Así lo expuso el subsecretario de gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, al destacar que en esta cuenca se trabaja respetando el marco de la ley.

El funcionario señaló que en Coahuila se cuenta con una gran tranquilidad en el tema de la seguridad, el cual es prioritario y da ejemplo de la responsabilidad que tienen los habitantes al respetar la ley.

Dijo que este ambiente permite que las actividades proselitistas se desarrollen sin contratiempos.

Tobías Hernández añadió que se espera una amplia participación ciudadana, venciendo el abstencionismo, y confió en que los ciudadanos decidan y participen el día 7 de junio, añadiendo que la decisión de los votantes será clave para definir la integración del Congreso Estatal.

Precisó que las campañas de los candidatos y candidatas están blindadas por parte de la Fiscalía General del Estado y el Instituto Electoral, quienes realizan un trabajo conjunto para garantizar elecciones tranquilas, transparentes y con mayor participación. Esta coordinación, dijo, brinda certeza al proceso.

Finalmente, externó una invitación extensiva a la sociedad en general a salir a votar el domingo 7 de junio. Hizo un llamado a ejercer el derecho al voto de manera libre e informada para fortalecer la democracia en la entidad.