Edgar Buentello destaca interés juvenil en Múzquiz por el SMN

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- De un total de 300 medias cartillas se han tramitado 50 a través de la Junta de Reclutamiento en el Municipio de Múzquiz, informó el encargado de dicha dependencia, licenciado Edgar Buentello Torralba. El funcionario destacó que la cifra refleja una respuesta favorable por parte de los jóvenes de la localidad.

Precisó que esto habla de una afluencia considerable en comparación con el año pasado, puesto que se incrementaron los trámites realizados por los jóvenes. El aumento, dijo, muestra mayor interés de los conscriptos por cumplir con esta obligación cívica en tiempo y forma.

"Esperemos esto siga adelante hasta el cierre de la edición de este año, puesto que quienes deben solicitar dicho documento son los jóvenes Clase 2008", aseveró Buentello Torralba.

Finalmente, dijo que se atiende en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes, en las oficinas de la Junta de Reclutamiento municipal y aprovechó para invitar a los jóvenes que aún no inician el proceso, a acudir con la documentación requerida.

De igual forma, señaló que las mujeres voluntarias, a partir de 18 años y antes de los 39, pueden solicitar pertenecer al Servicio Militar Nacional y llevarlo a cabo, obteniendo como resultado la expedición de su cartilla como prueba de su participación en el SMN.