Enfrenta Dual crisis de vacantes pese a salarios competitivos

MONCLOVA, COAH. – Carlos Mata, líder de la CTM, informó que la empresa Dual atraviesa una crisis de vacantes al no lograr atraer el interés suficiente de la ciudadanía, a pesar de ofrecer percepciones económicas competitivas. Actualmente, la planta opera con un déficit de aproximadamente 70 plazas, ya que cuentan con cerca de 280 trabajadores de una meta proyectada de 350. Mata señaló que, aunque constantemente recibe solicitudes para otras empresas, la respuesta para integrarse a Dual ha sido apática debido a una percepción errónea sobre los salarios.

Crisis de vacantes en Dual: situación actual

En cuanto a la remuneración, el representante sindical detalló que un trabajador de categoría inicial percibe una base de $315 pesos diarios, la cual se incrementa a cerca de $400 pesos al incluir los bonos de productividad. Según las declaraciones de Mata, estos ingresos pueden escalar hasta los $600 o $700 pesos diarios según el desempeño, cifras que calificó como superiores a las que se ofrecen en la región norte del estado. Además del sueldo, la empresa garantiza beneficios como comida y transporte gratuito, prestaciones que buscan aliviar la carga económica del empleado.

Propuesta de la CTM para capacitar a nuevos trabajadores

Ante las quejas de buscadores de empleo que señalan la falta de experiencia como la principal barrera de entrada, el sindicato ha planteado una solución institucional. La CTM ofreció formalmente sus instalaciones para crear una "escuela para practicantes", permitiendo que los aspirantes se capaciten antes de ingresar a la línea de producción. "Ya le hicimos notar a la empresa ese limitante; estamos esperando que ellos nos indiquen para arrancar, ya es cuestión de la dirección", enfatizó Mata, subrayando que el objetivo es facilitar el acceso a quienes tienen la disposición pero no el conocimiento técnico previo.

Impacto en la economía local

El líder cetemista reconoció que, si bien estas nuevas inversiones no igualan la derrama económica que históricamente generaba Altos Hornos de México (AHMSA), representan un pilar fundamental de "subsistencia" para la economía de Monclova. Según explicó, estas empresas permiten atender las necesidades básicas mínimas de las familias y mantener el flujo económico en la zona centro del estado. Asimismo, puntualizó que la meta es consolidar a la ciudad como un centro de operaciones estratégico para atraer más producción y, en consecuencia, generar más empleos hacia el cierre del año.

Finalmente, Mata abordó la rotación de personal, admitiendo que algunos trabajadores han decidido abandonar la empresa debido a que no se adaptan al sistema o a la cultura laboral de la planta, la cual difiere de las maquiladoras del sureste o norte del país. No obstante, reiteró que la invitación sigue abierta para quienes deseen una oportunidad laboral estable, destacando que el contrato colectivo de la empresa será revisado próximamente para asegurar que las condiciones sigan siendo favorables para el gremio trabajador.