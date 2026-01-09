La Fiscalía General del Estado investiga hecho de violencia en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.-La noche de este jueves se registró un hecho violento en la colonia Virreyes Popular, luego de que autoridades localizaran el cuerpo sin vida de un hombre al interior de una vivienda situada en el cruce de las calles Cima de Cervantes y López Díaz de Armendáriz.

El hallazgo se derivó de un reporte realizado al Sistema de Emergencias 911, en el que se alertaba sobre una persona inconsciente dentro del inmueble. Al arribar al sitio, cuerpos de auxilio y elementos de seguridad confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y que mostraba visibles huellas de violencia, entre ellas golpes y sangrado en la cabeza.

De manera extraoficial, se informó que el hombre fue identificado como Carlos Eduardo, de 65 años de edad, quien presuntamente vivía solo. Vecinos señalaron que durante el día no lograron localizarlo, situación que generó preocupación entre sus familiares, quienes acudieron al domicilio y, al no poder ingresar, solicitaron apoyo de las autoridades.

Acciones de la autoridad

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación con el fin de esclarecer las circunstancias del deceso. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Impacto en la comunidad

El hecho causó consternación entre habitantes del sector, quienes se mostraron sorprendidos por lo ocurrido y señalaron que se trata de una zona habitualmente tranquila.