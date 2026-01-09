Tractocamión pierde control y causa tragedia en carretera federal 57

SALTILLO, COAHUILA.- Un fatal accidente se registró la tarde de este viernes en la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 197, en el tramo cercano a Puerto México, dentro del municipio de Galeana, Nuevo León. El percance ocurrió en la curva conocida como "Los Monos", donde un tractocamión protagonizó una aparatosa volcadura.

Según los primeros informes de las autoridades estatales, el conductor del vehículo de carga pesada, que transportaba rollos de acero, circulaba a velocidad inadecuada al momento de tomar la curva, lo que provocó que perdiera el control. La unidad se estrelló contra la barrera metálica de protección y dio varias volteretas fuera de la cinta asfáltica.

Durante el siniestro, el tractocamión embistió a dos trabajadores que se encontraban realizando labores de embellecimiento y mantenimiento sobre la vía. Ambos pertenecían a la empresa ISA (Reparaciones y Daños y Construcciones S.A. de C.V.) y sufrieron lesiones de consideración.

Paramédicos del municipio acudieron de inmediato al lugar, donde confirmaron el fallecimiento de Carlos Antonio Rivas de la Torre, de 19 años, originario de Monterrey, quien ya no contaba con signos vitales. Su compañero, Rodrigo Alejandro Torres Charles, de 30 años, fue auxiliado y trasladado inicialmente a una clínica en San Rafael; posteriormente, debido a la gravedad de su estado de salud, fue enviado a un hospital en la ciudad de Saltillo.

El operador del tractocamión logró salir del vehículo por sus propios medios y fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional, quienes procedieron a su detención para ponerlo a disposición de las autoridades competentes y determinar su responsabilidad legal.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llevó a cabo las investigaciones correspondientes en el sitio y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Nuevo León.