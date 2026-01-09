Contactanos
Vinculan a proceso a José Salvador N por matricidio en Saltillo

Tras discusión fatal, José Salvador N en prisión preventiva por matricidio en Saltillo. Detalles de la audiencia y próximos pasos.

Por Hilda Sevilla - 09 enero, 2026 - 07:39 p.m.
El procesado se quedó en prisión preventiva.
      Saltillo, Coahuila.- Un juez de control resolvió vincular a proceso a José Salvador N por su probable responsabilidad en el delito de matricidio cometido en agravio de su madre, María Esther N, de 68 años de edad, y determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

      La decisión se tomó tras la audiencia inicial celebrada este viernes en la ciudad de Saltillo.

      De acuerdo con los datos expuestos por la Fiscalía General del Estado, la mujer perdió la vida luego de ser agredida físicamente y privada de la respiración, presuntamente por su propio hijo, al interior del domicilio que ambos habitaban.

      Aunque familiares de la víctima solicitaron que el caso fuera tipificado como feminicidio, con el fin de que se contemplara una sanción más severa, la autoridad judicial consideró procedente la imputación por matricidio conforme a los elementos presentados durante la audiencia.

      Acciones de la autoridad

      Asimismo, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la FGE continuará recabando y fortaleciendo las pruebas que integran la carpeta de investigación.

      Detalles confirmados

      Trascendió que los hechos habrían ocurrido tras una discusión entre madre e hijo, luego de que la mujer se negara a entregarle dinero, presuntamente destinado a la compra de sustancias ilícitas. El caso permanece bajo seguimiento de la Unidad de Investigación de Homicidios, en la fase procesal correspondiente.

