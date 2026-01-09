Alcalde Javier Díaz atiende peticiones de vecinos en Santa Cristina

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González estuvo en la colonia Santa Cristina, donde supervisó los trabajos de la brigada "Aquí Andamos", además de atender personalmente las peticiones de las y los vecinos.

El alcalde supervisa la brigada Aquí Andamos

En esta colonia, ubicada al oriente de la ciudad, la brigada llevó a cabo trabajos de mejora, limpieza y embellecimiento en la plaza El Tanque, sobre las calles Pino y Santa Cristina.

"Así como nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, todos los días andamos cercanos a la gente, trabajando en territorio, porque sabemos el gran compromiso y responsabilidad que tenemos con las y los saltillenses", mencionó el alcalde.

Atención a las peticiones de los vecinos

En el lugar, el presidente municipal atendió personalmente a cada ciudadano que se acercó con alguna petición, para darles trámite en la dependencia correspondiente.

Javier Díaz destacó el gran trabajo del personal del programa permanente "Aquí Andamos", que así como en la colonia Santa Cristina, recorre todos los sectores de la ciudad.

Mencionó que en esta plaza se llevaron a cabo trabajos de reforestación y exhortó a las y los vecinos a contribuir con el riego y cuidado de los árboles para su conservación.

"El objetivo es que este sea un espacio de recreación, esparcimiento y convivencia entre las familias. Todo esto lo estamos haciendo para brindarles una mejor calidad de vida", refirió el presidente municipal.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que en esta plaza se realizaron trabajos de limpieza, desbroce de hierba, barrido de cordón cuneta y banquetas, formación de cajetes, papeleo, podas de árboles, reforestación con arbolado, arreglo y pintura de juegos, pintura de cordones cuneta y retiro de basura.