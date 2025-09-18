Carlos N. enfrenta proceso penal por fraude

En audiencia inicial correspondiente a la causa penal 635/2025, celebrada este lunes en el Centro de Justicia Penal, se abordó el caso de Carlos N., un carpintero acusado del delito de fraude en cuantía media en agravio de Verónica N.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2024, cuando el imputado acudió a un domicilio ubicado en calle Privada Almacén, en la colonia Eulalio Gutiérrez de San Buenaventura, con el propósito de tomar medidas para la elaboración de un clóset. Tras realizar el presupuesto, Carlos N. fijó el costo en 34 mil pesos.

Un día después, el carpintero regresó al domicilio para cobrar el 50 por ciento del total acordado, es decir, 17 mil pesos, y estableció como fecha de entrega el 20 de noviembre del mismo año. Sin embargo, el trabajo nunca fue concluido ni volvió a presentarse en el lugar.

En la carpeta de investigación se integraron los testimonios del esposo de la víctima y un testigo identificado como Santiago, quienes presenciaron la entrega del anticipo.

Durante la audiencia, el imputado se reservó su derecho a declarar. El Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso, sin embargo, la defensa manifestó la intención de llegar a un acuerdo reparatorio.

El juez permitió un acuerdo diferido entre las partes. En ese mismo momento, Carlos N. entregó 9 mil pesos como parte del pago, y se comprometió a liquidar los 4 mil 500 restantes a finales del mes. En el expediente ya se habían registrado pagos parciales anteriores de mil 700 y 2 mil pesos.

El proceso fue suspendido condicionalmente bajo la condición de que el imputado cumpla con el último pago. En caso de incumplimiento, el proceso penal será reanudado.