Carlos Robles del PRI abre la puerta a alianzas políticas en Monclova

El PRI mantiene abierta la posibilidad de construir alianzas con otras fuerzas políticas rumbo a la elección de 2027, siempre que exista coincidencia en los objetivos y propósitos, afirmó Carlos Robles, dirigente estatal del partido.

Durante el Consejo Político Municipal celebrado en Monclova, el líder priista señaló que el tricolor tiene una "vocación aliancista", por lo que no descartará acuerdos electorales con otros partidos que estén dispuestos a participar.

Robles indicó que el PRI cuenta con experiencia en la construcción de acuerdos electorales y que, ante el próximo proceso, la decisión será mantener abierta la posibilidad de sumar esfuerzos con otras fuerzas políticas.

"Si en alguna forma están dispuestos, pues nosotros no tenemos por qué negarnos a una alianza", afirmó.

El dirigente estatal evitó adelantar posibles acuerdos o definir con qué partidos podrían establecerse, al señalar que cualquier alianza dependerá de las coincidencias que puedan encontrarse.

Más allá de los eventuales acuerdos, Robles aseguró que el PRI llegará fortalecido al proceso electoral de 2027, luego de los resultados que se obtuvieron en la elección de este año.

"En el 26 demostramos nuestra fuerza y ahora en el 27 tenemos que demostrarla de nueva cuenta".

Afirmó que la fortaleza del partido deberá sostenerse mediante el trabajo permanente de su militancia y estructura territorial.

"Esta es la forma en que hay que demostrarla, trabajando todos los días", indicó.