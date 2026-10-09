Cecytec Sur en Monclova prohíbe uso de celulares a estudiantes

Con el objetivo de reforzar la disciplina interna y evitar la grabación de videos no autorizados, el Cecytec Sur en Monclova prohibió el uso de teléfonos celulares a sus estudiantes durante toda la jornada escolar, incluido el tiempo de receso.

Alberto Medina Martínez, director del plantel, explicó que durante las horas de clase los alumnos depositan sus dispositivos móviles en un tablero asignado en cada aula. Asimismo, se restringió su uso en las áreas comunes durante el descanso para prevenir grabaciones y conductas inapropiadas entre el alumnado.

Medina Martínez señaló que la medida forma parte de un reglamento interno estricto que abarca la supervisión de la presentación personal, la prohibición del consumo de tabaco y el control del lenguaje dentro de las instalaciones. Las faltas se canalizan con el personal de prefectura para notificar de manera inmediata a los padres de familia.

El directivo destacó que la disposición ha contado con la aceptación de las familias en las reuniones con padres y madres de familia, al considerar que contribuye a la formación integral y al orden dentro del centro educativo.