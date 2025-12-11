Carlos Villarreal presenta proyectos de seguridad en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar mayor certeza a las familias y al sector productivo, el alcalde Carlos Villarreal encabezó un recorrido con empresarios por el Centro de Control y Comando (C2) y por las instalaciones del futuro Centro Integral de Seguridad (CEIS) Regional, proyectos impulsados en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Durante el recorrido, los empresarios conocieron el funcionamiento del Centro de Control y Comando (C2), que actualmente opera con más de 400 cámaras conectadas en distintos sectores de la ciudad, permitiendo una vigilancia más efectiva, tiempos de respuesta más ágiles y una coordinación permanente entre corporaciones estatales y municipales.

Asimismo, se presentó lo que será el Centro Integral de Seguridad (CEIS) Regional, un proyecto conjunto con el Gobierno del Estado que ampliará la capacidad operativa, tecnológica y de atención en materia de seguridad para Monclova y toda la región.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que estos proyectos reflejan el compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada: "En Monclova seguimos fortaleciendo nuestra seguridad, gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez. Estos centros permitirán una vigilancia más eficiente y una ciudad más segura para nuestras familias. La confianza de los empresarios es clave para seguir avanzando", aseguró el alcalde.

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para consolidar proyectos de seguridad que fortalezcan la confianza, la competitividad y la calidad de vida de las familias monclovenses.