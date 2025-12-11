Dual realiza jornada de contratación en Monclova: 130 vacantes disponibles

La empresa Dual continúa con la expansión de sus operaciones en Monclova y este jueves llevó a cabo una jornada de contratación en conjunto con el Servicio Nacional del Empleo, donde se ofertaron 130 vacantes para diferentes áreas de producción.

Candelaria de la Rosa, representante de reclutamiento, explicó que las plazas disponibles forman parte de la apertura de una nueva línea de producción, principalmente enfocada en costura automotriz, además de puestos en corte, descargadores, programadores y áreas materialistas. "Tenemos de 120 a 130 plazas disponibles, sobre todo en el área de costura automotriz, estamos buscando costureros que tengan experiencia; es contratación inmediata porque estamos armando una línea nueva".

La nueva línea, iniciará operaciones "lo más pronto posible", pues la empresa se prepara para cubrir la demanda de pedidos, por lo que a pesar que la temporada decembrina suele complicar algunos procesos administrativos, las posiciones serán ocupadas de manera inmediata. Actualmente, Dual cuenta con 292 trabajadores, número que crecerá de manera constante en los próximos meses, donde se tiene la meta de contar con un total de 850 para el 2026, con la apertura de nuevas líneas. "Unos se van a integrar ya y otros se irán incorporando esporádicamente", explicó De la Rosa, quien destacó que la respuesta de la población ha sido favorable, reconociendo la mano de obra que se tiene en Monclova en costura automotriz.

Durante la jornada de contratación de este jueves se registró una importante afluencia de solicitantes, quienes buscaron una oportunidad para integrarse en la empresa, sin embargo mencionó que en caso de no haber acudido, los aspirantes pueden ir a dejar documentación directamente en la empresa de lunes a viernes.