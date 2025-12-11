Cristina Amezcua asegura que Coahuila es ruta segura para paisanos

Coahuila se consolida como ruta segura para paisanos; destacan trabajo coordinado de alcaldes y corporaciones policiacas, así como la ausencia de alertas de viaje que emite Estados Unidos.

La secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua, afirmó que el estado continúa siendo uno de los puntos preferidos por los paisanos para cruzar durante su trayecto de entrada y salida hacia Estados Unidos, gracias a las condiciones de seguridad que ofrece la entidad.

"El paisano sigue prefiriendo el paso por Coahuila porque es un estado seguro; el tema de la seguridad siempre nos va a poner en alto", destacó Amezcua, al señalar que los indicadores en la materia se mantienen favorables y fortalecen la confianza de quienes transitan por las regiones.

La funcionaria expresó sentirse orgullosa del trabajo coordinado que se realiza junto con alcaldes y alcaldesas, así como con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

"Hoy entendemos que trabajamos como un solo equipo, y eso se refleja en los buenos resultados", añadió.

Aunque Estados Unidos ha emitido alertas de viaje para algunos estados del país, Coahuila no figura en estas advertencias, lo que calificó como un excelente indicador para la actividad turística y la movilidad en temporada decembrina.

"Los indicadores de Coahuila son muy buenos; no tengo ningún reporte negativo en este momento. Estamos listos para recibir a los paisanos y a toda la gente que venga o pase por Coahuila", aseguró.

Mencionó además que las campañas turísticas "Sorpréndete con Coahuila" y "En Coahuila hay plan" han tenido una buena aceptación, invitando a los viajeros a aprovechar sus trayectos para disfrutar de las carreteras, hacer paradas turísticas y conocer las travesías que ofrece la entidad.

"Nos sentimos orgullosos de nuestra tierra y queremos que quienes pasen por Coahuila también lo vivan", concluyó.