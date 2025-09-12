Unidad Básica de Rehabilitación UBR llega a Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció la construcción de dos centros de salud en los sectores norte y sur de la ciudad, así como la habilitación de una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en el oriente, con el objetivo de fortalecer los servicios médicos y acercar la atención a las familias de Monclova.

El edil informó que la UBR se habilitará con los 400 mil pesos obtenidos por la concesión de la feria, mientras que para levantar al menos uno de los centros de salud se requerirá una inversión de 6 millones de pesos.

"Estamos trabajando en los sectores de Colinas de Santiago y Estancias, donde se proyectan estas obras que beneficiarán a muchas familias. La idea es iniciar con uno de los centros, y su construcción implica entre 5 y 6 millones de pesos", explicó Villarreal Pérez.

Sobre la Unidad Básica de Rehabilitación, señaló que se instalará en un espacio ya existente en la Cancha de la Garibay, el cual será adecuado y equipado para su operación.

El proyecto contempla la integración de personal médico, fisioterapeutas, ambulancia y una unidad de UNEDIF para garantizar el traslado de los pacientes que lo requieran.

"La UBR es una necesidad prioritaria y ya fue aprobada por cabildo. Queremos que sea un proyecto complementario que realmente responda a las necesidades de la gente", aseguró el alcalde.

La meta es que la unidad pueda arrancar operaciones entre enero y febrero, una vez que concluyan los trabajos de adecuación y se tengan las plazas del personal médico y de enfermería.

El alcalde subrayó que el compromiso es acercar la atención a los sectores más necesitados y dar soluciones inmediatas a la población.