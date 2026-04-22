Protocolo de seguridad se activa por falsa alarma en colegio María Montessori

Corporaciones de seguridad e instituciones de protección a la niñez y adolescencia activaron protocolos de atención tras la amenaza de un presunto tiroteo en el colegio María Montessori, situación que finalmente fue confirmada como una broma entre alumnos.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que, ante este tipo de reportes, existe una coordinación inmediata entre distintas instancias para atender cualquier posible riesgo y salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil.

Explicó que, una vez que una institución educativa reporta un incidente a través de la Secretaría de Educación, se activa un protocolo conjunto en el que participan la propia dependencia educativa, la Fiscalía del Estado, la Dirección de Seguridad Pública y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF), con el objetivo de analizar el caso a detalle.

"Existen protocolos que, una vez que una escuela recibe alguna situación, se genera una coordinación entre las autoridades para revisar el caso puntualmente", señaló.

El edil subrayó que, aunque en este caso se trató de una falsa alarma, no se deben minimizar este tipo de situaciones, ya que pueden generar temor y consecuencias importantes dentro de la comunidad escolar.

Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia a involucrarse activamente en la vida de sus hijos, vigilando su comportamiento y estado emocional para prevenir situaciones de riesgo.

"También como padres de familia tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos, no dejar toda la responsabilidad a las escuelas. Es importante observar lo que viven en su día a día para evitar que estas situaciones repercutan en ellos o en terceros", expresó.

Finalmente, destacó que la prevención es una tarea compartida entre autoridades, instituciones educativas y familias, por lo que exhortó a mantener una comunicación constante y actuar de manera oportuna ante cualquier señal de alerta, ya sea por casos de bullying, intentos de suicidio o amenazas, a fin de atender de raíz cualquier problemática.