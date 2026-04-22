Monclova invertirá 50 millones en tecnología de seguridad

Cumpliendo con el compromiso de reforzar la seguridad en Monclova, el alcalde Carlos Villarreal presentó la estrategia de inversión en tecnología para 2026, alineada al Modelo Coahuilense de Seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, la cual contempla una inversión cercana a 50 millones de pesos durante los dos primeros años de la administración, destinada a fortalecer la prevención, la proximidad y la inteligencia.

La propuesta fue presentada ante representantes del sector empresarial, educativo y de la sociedad civil, donde se detalló el alcance del proyecto, que incluye el fortalecimiento del C2 y del CEIS, así como la ampliación del sistema de videovigilancia con la instalación de más de 600 cámaras urbanas, 38 puntos violeta, 47 botones de pánico y 8 trailas móviles.

Esta inversión permitirá mejorar la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad, fortalecer los esquemas de prevención del delito y brindar una atención más oportuna a la ciudadanía. Además, se proyecta que para 2027 la región cuente con cerca de 1,500 cámaras, de las cuales más de 900 estarán instaladas en Monclova, consolidando una red de monitoreo más eficiente.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal subrayó: "Invertir en seguridad es invertir en el futuro de nuestra ciudad; estamos construyendo una estrategia sólida en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, la cual proyecta a Monclova como un municipio seguro, competitivo y con mejores oportunidades para todas y todos".

En el evento estuvieron presentes Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno de la Región Centro–Desierto; Eleuterio López Leos, regidor de Seguridad; Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro–Desierto; Emanuel Gallegos Páez, coordinador regional del C4; y Francisco Gabriel Santos Martínez, director de Seguridad Pública en Monclova.

Con esta estrategia de inversión el Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer la seguridad y brindar mejores condiciones a las familias de Monclova.