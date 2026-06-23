Carlos Villarreal corrige obras mal ejecutadas en Monclova

El Ayuntamiento de Monclova realiza la corrección de obras mal ejecutadas en administraciones anteriores, así como intervenciones en zonas afectadas por lluvias y fraccionamientos que han generado inundaciones en distintas colonias de la ciudad.

Además, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se proyecta un esquema para desviar el agua durante los periodos de precipitación.

El edil explicó que se llevan a cabo trabajos en distintos puntos del municipio, entre ellos el Parque de las Américas, una obra con más de 10 años de antigüedad donde la instalación de árboles en áreas verdes derivó en afectaciones al adoquín, el cual comenzó a levantarse con el paso del tiempo y las lluvias.

Indicó que, ante el riesgo detectado, se decidió cancelar intervenciones en ese punto, mientras se registraban daños derivados de precipitaciones recientes que aceleraron el deterioro de la estructura. "No hay que juzgar, pero sí investigar cuál es el tema del asunto, porque al final de cuentas quienes sufrimos una mala obra es la ciudad", señaló el alcalde.

Agregó que los trabajos de revisión también incluyen la calle Cuauhtémoc, la zona de Los Cedros y otros puntos donde se han detectado afectaciones que requerirán adecuaciones de fondo. Asimismo, mencionó que se da seguimiento a un desarrollo residencial en el sector de Frontera, el cual habría generado impactos en colonias cercanas al arroyo, situación que también es analizada entre ambas administraciones de Frontera-Monclova.

El alcalde indicó que en administraciones pasadas se habrían autorizado obras que modificaron el cauce natural del agua, lo que ha contribuido a daños en vialidades tanto de Frontera como de Monclova, particularmente en el sector Cedros.

Finalmente, señaló que el municipio cuenta con recursos destinados a contingencias, así como brigadas activas de servicios como bacheo, alumbrado, limpieza, imagen urbana y reforestación, con el objetivo de atender los daños ocasionados por las lluvias y acelerar la rehabilitación de la ciudad en un periodo de dos a tres semanas.